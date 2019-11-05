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11:56

Защитники "Сада на Неве" повторно вышли к стенам Смольного

фото ЗакС политика Защитники "Сада на Неве" повторно вышли к стенам Смольного

Противники застройки так называемого "Сада на Неве" на Смольной набережной продолжили акции протеста у зданий органов государственной власти. 5 ноября, оформив новые плакаты, они вышли к зданию городской администрации для того, чтобы постоять в одиночных пикетах, говорится в сообществе активистов "Центральный район за комфортную среду обитания".

Среди письменных слоганов выделялся, в частности, такой: "Б.А.Д., не трогай сад, московский суд гони за КАД".

"Мы убеждены, что губернатор Беглов не разобрался в ситуации, допустив ошибку подписанием закона о выводе почти 3 гектаров зеленой зоны под строительство судебного квартала", - гласит заявление активистов в социальных сетях.

Они обещают до середины ноября доработать иск и отправить его в суд.

Отметим, что депутаты ЗакСа большинством голосов 30 октября поддержали решение исполнительной власти, однако некоторые из законотворцев, например, Борис Вишневский, пообещали добиваться его отмены.

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Фотографии: "Центральный район за комфортную среду обитания"


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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