Северодвинские экоактивисты пожаловались Колокольцеву на бездействие полиции во время стычек в Шиесе

В Северодвинске активисты бессрочного экопротеста записали видеообращение на имя руководителя УМВД РФ Владимира Колокольцева, попросив его обратить внимание на бездействие представителей правоохранительных органов во время стычек охранников с противниками стройки в Шиесе.

"Сотрудники полиции в течение года не пресекают незаконные действия коммерческих компаний на станции Шиес Архангельской области. Скандально известная теперь уже во всём мире стройка мусорного полигона на Шиесе для московского мусора, против которой выступают жители области, проталкивается заинтересованными частными компаниями при попустительстве полиции Российской Федерации. Эти действия аннулируют авторитет и доверие к полиции населения Архангельской области", - зачитал текст обращения житель Северодвинска Николай Дружинин.

Среди прочих проблем активисты отмечают, что местные полицейские никак не препятствуют провозке топлива к месту потенциальной свалки, а наоборот - охраняют бензовозы.

Напомним, борьба поморцев с потенциальным мусорным полигоном длится уже больше года. Вопреки массовому недовольству жителей Коми и Архангельской области строительство "экотехнопарка" и завоз топлива продолжаются. На месте будущей стройки разбит постоянно действующей лагерь экоактивистов.