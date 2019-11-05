СК возбудил дело о прорыве теплотрассы в Купчино, при котором пострадал пенсионер

В петербургском управлении Следственного комитета сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении лиц и организаций, причастных к прорыву теплотрассы во Фрунзенском районе, который повлек за собой тяжелые ожоги и госпитализацию прохожего.

Инцидент имел место 31 октября на улице Олеко Дундича. Помимо увечий, полученных пенсионером, авария сказалась на бытовых удобствах жителей двух близлежащих домов, которые на сутки остались без горячего водоснабжения.

Свою ведомственную проверку проводит также городская прокуратура.