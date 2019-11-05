Пономарев заявил, что "реанимирует" движение "За права человека"

Российский правозащитник Лев Пономарев заявил, что в ближайшем будущем создаст новую организацию на базе не так давно ликвидированного движения "За права человека".

"Мы создаем не движение, а ассоциацию без регистрации юридического лица. Оно условно сохранит свое название", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте движения.

Пономарев подчеркнул, что руководство новой "коалиции" будет новым, однако на работу возьмут и часть сотрудников прежней организации.

Напомним, 1 ноября Верховный суд РФ удовлетворил иск Министерства юстиции и упразднил деятельность движения "За права человека". Поводом стали "неоднократные и грубые нарушения", якобы допущенные им.

В феврале "За права человека" внесли в реестр иноагентов, с тех пор движение и Пономарева регулярно штрафовали на крупные суммы. За последние два месяца это случилось пять раз: штрафы составили 300 тысяч рублей для юрлица и 100 тысяч – для Пономарева.