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12:46

Пономарев заявил, что "реанимирует" движение "За права человека"

фото ЗакС политика Пономарев заявил, что "реанимирует" движение "За права человека"

Российский правозащитник Лев Пономарев заявил, что в ближайшем будущем создаст новую организацию на базе не так давно ликвидированного движения "За права человека".

"Мы создаем не движение, а ассоциацию без регистрации юридического лица. Оно условно сохранит свое название", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте движения.

Пономарев подчеркнул, что руководство новой "коалиции" будет новым, однако на работу возьмут и часть сотрудников прежней организации.

Напомним, 1 ноября Верховный суд РФ удовлетворил иск Министерства юстиции и упразднил деятельность движения "За права человека". Поводом стали "неоднократные и грубые нарушения", якобы допущенные им.

В феврале "За права человека" внесли в реестр иноагентов, с тех пор движение и Пономарева регулярно штрафовали на крупные суммы. За последние два месяца это случилось пять раз: штрафы составили 300 тысяч рублей для юрлица и 100 тысяч – для Пономарева.

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16:03    
Нарушать права ЛЮДЕЙ плохо, с этим надо действительно  бороться. Но по сообщениям   "оппозиционной" прессы, борьба т.наз. "правозащитных" организаций вроде организации Пономарёва, ведётся за права  террористов, экстремистов, провокаторов беспорядков, педофилов, наркодельцов и прочей такой публики, считать которую ЛЮДЬМИ противоестественно. Очень тенденциозно (значит проплаченно) эти организации подходят к подбору тех, кого начинают "защищать", раздувая искусственную шумиху в СМИ. Работать  в России должны только правозащитники, борющиеся за права ЛЮДЕЙ. Уроды, имеющие только облик человека, не должны иметь права, равные правам нормальных людей. И ещё. Почти всегда деятельность таких "правозащитников" имеет признаки давления на правосудие, а это уже статья УК в любой стране.

14:29    
Пономарёв делает - что может. В России, для настоящих правозащитников, огромное поле для работы. Власти постоянно нарушают права людей.

13:32    
Лёва-маниакальный антисоветчик и русофоб, его только могила исправит...Потому ничего нет удивительного в том, что он и дальше будет гадить России, возрождая закрытые русофобствующие клоаки...

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