Жириновский не понимает, зачем РФ в ущерб себе поддерживает "Кубу, Чили, Гондурас, пол-Африки, всю Азию"

Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский на ежедневном пресс-подходе в Госдуме высказался о недостатках внешней политики России, передает ИА REGNUM. По мнению главного либерал-демократа страны, существенный минус РФ - тот факт, что она постоянно содержит государства, которые потом ощутимо перегоняют её в своем экономическом развитии.

"Ошибка нашей внешней политики - зачем нам поддерживать материально любой режим за рубежом. Если бы все эти деньги оставались у нас, мы были бы процветающая страна. Поддерживаем Кубу, Никарагуа, Чили, Гондурас, пол Африки, всю Азию - зачем?" - негодует Жириновский.

Он напомнил, что во времена СССР Россиян поддерживала Китай, а теперь один занимает вторую строчку среди самых успешных экономик мира.

"Сейчас Турции помогаем. А через 20 лет будут говорить: «Что мы сделали, Турция нас обогнала, 100 млн населения, мощная энергетика, металлургия. А кто построил металлургический завод [в Турции]? Мы. Для чего?" - вопрошает политик.

Резюмируя, Жириновский подчеркнул, что, как ему кажется, в нынешнем Министерстве иностранных дел РФ "сидят безголовые", которые " сами формируют страны, которые потом нам конкуренты".