После многолетних требований КГИОП дело о разрушении особняка Веге возбуждено

После многочисленных бесплодных попыток чиновников из КГИОП добиться от полиции возбуждения уголовного дела в связи с разрушением особняка Веге на Октябрьской набережной это все же удалось сделать, говорится на сайте комитета 5 ноября.

Сотрудники КГИОП третий год подряд требовали привлечения к ответственности бывшего собственника участка - организацию "Пигмент", владевшую объектом с 2011 по 2017 годы. Однако, судя по всему, им навстречу пошли не полностью.

"Неустановленное лицо нарушило требование сохранения объекта культурного наследия по адресу: Октябрьская набережная, дом 38, литера Б, зданию был нанесен ущерб. Стоимость восстановительных работ - более 500 тыс. рублей", - сообщили ТАСС в петербургском управлении МВД.

Постройка исторического здания в Невском районе датируется рубежом XIX и XX веков. С 2011 года в отношении ОАО «НПФ "Пигмент» было составлено не менее пяти протоколов об административном правонарушении и выдано восемь предписаний об устранении нарушений, которые игнорировались.