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15:26

УФАС наказало букмекерскую контору за необоснованное самовосхваление

фото ЗакС политика УФАС наказало букмекерскую контору за необоснованное самовосхваление

Рассмотрев жалобу одного из стадионных болельщиков, петербургские антимонопольщики установили, что букмекерская компания "Лига ставок" (юридическое лицо - ООО "Первая международная букмекерская компания") нарушила законодательство о рекламе.

В одном из транслируемых по телевидению и на стадионах рекламных роликов компания позиционирует себя как "лучшего букмекера", между тем, как употребленная на видео сравнительная и комплиментарная форма этого словочетания ничем не подкрепляется и не приводится ни один критерий для сравнения.

Таким образом, рекламная продукция, сделало вывод УФАС, вводит потребителей контента в заблуждение. В связи с этим в ближайшее время букмекерскую контору должны будут оштрафовать в рамках административного дела.

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