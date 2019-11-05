Сахалинские чиновники должны будут отвечать гражданам в соцсетях в течение суток

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал распоряжение, обязывающее госслужащих вести страницы в социальных сетях и оперативно отвечать на вопросы граждан, сообщает официальный сайт правительства региона.

"Документ официально вступил в силу. Это значит, что теперь все сахалинские чиновники, в том числе и я, должны за сутки дать официальный ответ на сообщения, которые вы нам присылаете в социальных сетях. Уверен, что этот документ поможет выстроить более доверительные отношения между властью и жителями", - цитируются слова Лимаренко.

Требование касается сервисов "ВКонтакте", Facebook, Instagram и "Одноклассники". Для ответов на официальные запросы по-прежнему остается действовать предельный срок в один месяц с момента обращения.