Выходец из Киргизии признал вину в подготовке теракта в Москве

Гражданин Киргизии Талант Онуров признал себя виновным в подготовке террористического акта в Москве, уведомляет столичный Следком.

О задержании предполагаемого террориста стало известно сегодня, 5 ноября, из сообщения пресс-службы Черемушкинского райсуда, отправившего мужчину под арест.

"В сентябре этого года выходец из Киргизской республики приехал на территорию столицы с целью совершения террористического акта. На протяжении месяца мужчина искал соучастников, изучал литературу, смотрел обучающие видеоролики, а также выбирал место", - поделились деталями делопроизводства в СК.

Отмечается, что в ходе допроса Онуров признал вину.

Как сообщили ранее в суде, Онуров является приверженцем радикального ислама. В его обязанности входила подготовка необходимых условий для осуществления задуманного, а также вербовка соучастников исполнения теракта. В частности, он выбирал место для совершения преступления и "активно изучал материалы по изготовлению взрывного устройства".