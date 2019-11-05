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16:55

За Московским вокзалом достроили новый жилой дом

фото ЗакС политика За Московским вокзалом достроили новый жилой дом

Строительство новостройки в Полтавском проезде, дом 3, получившей название ЖК "Дом у Невского", полностью завершилось, несколько изменив прежние виды на здешние маленькие улицы и их перспективу, передает издание "Канонер".

В частности, отмечается, что по-другому стала выглядеть проходящая мимо Миргородская улица - ввиду того, что новый дом заметно превышает прилегающие к нему соседние сооружения. Имеются в виду красная кирпичная стена Феодоровского собора и дом 7 по Полтавской улице. Вид на культовое сооружение частично заслонен всем новым амсамблем жилых комплексов за Московским вокзалом в целом.

Ради возведения новой восьмиэтажки девелоперу - компании RBI - пришлось в середине 2010-х годов снести не представлявшие собой исторической ценности складские сооружения. Позже право на строительство перешло к ООО "Петербург девелопмент".

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