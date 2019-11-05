Минтруда: В российских регионах продолжает расти безработица

Министерство труда и социальной защиты поделилось обновленными данными о количестве официально зарегистрированных нетрудоустроенных граждан в России: на данный момент их - 644 тысячи человек.

В период с 23 по 30 октября в 51 регионе РФ наблюдался положительный рост безработицы - в среднем, на 0,4%. Наиболее "прогрессивные" темпы её развития зафиксированы в Магаданской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Сахалинской, Томской областях, Алтайском крае, Калмыкии, Марий Эл, Мордовии.

По оценке Росстата, общий уровень безработицы в РФ поднялся в сентябре 2019 года до 4,5% после 4,3% месяцем ранее. В то же время августовский показатель "побил" исторический минимум за всю историю наблюдений в стране - то есть начиная с 1991 года.

Ранее в Счетной палате отчитались, что реальные доходы населения продолжают падать уже шестой год подряд.