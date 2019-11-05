Госдума приняла в первом чтении закон о запрете гаджетов без российского ПО

Депутаты Государственной думы большинством голосов выступили в поддержку законопроекта, предлагающего запретить продажу различных современных технических устройств, не оснащенных программным обеспечением отечественного производства, следует из страницы правового документа, существующей на сайте нижней палаты Федерального собрания. Проект внесен четырьмя парламентариями - Сергеем Жигаревым, Владимиром Гутеневым, Олегом Николаевым и Александром Ющенко. В случае его своевременного утверждения президентом запрет может вступить в силу с 1 июля 2020 года.

По задумке авторов, их инициатива призвана упростить жизнь потребителям техники, которым не придется самостоятельно подбирать ПО при покупке и в принципе вникать в эту проблематику.

К подпадающим под запрет типам гаджетов отнесены компьютеры, смартфоны и телевизоры с технологией "смарт-ТВ".