Главная претензия Ройзмана к Путину - в отсутствии "народного единства"

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, не в первый раз обозвав День народного единства, отмечаемый 4 ноября, самым бессмысленным и фальшивым праздником, развил свою мысль. Состоит она в том, что в качестве существующего празднуется явление, которого россиянам, возможно, не хватает острее всего.

"Очень серьезное разобщение и взаимная ненависть присутствуют в обществе. Я считаю, что это прямое следствие 20-летнего правления нынешнего президента и, пожалуй, самая главная моя претензия - что сумели создать предпосылки для гражданской войны", - отметил политик в своем видеоблоге.

Корень этого зла, по мнению Ройзмана, состоит в том, что недовольные своим экономическим положением и властью соотечественники лишены возможности как-то распространять это недовольство "по вертикали", оно "задавлено и удушено".

"Все эти Росгвардии, ОМОНы, полиции, суды, прокуратуры следят за тем, чтобы негодование не шло вверх. В результате оно растекается по горизонтали, и люди начинают ненавидеть друг друга", - пояснил спикер.

В конце ноября глава фонда "Город без наркотиков" заявил о своей готовности побороться за мандат депутата Госдумы в 2021 году. В одном из созывов он уже был депутатом.