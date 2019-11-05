Смольный впервые украсит к Новому году ряд городских окраин

С 1 ноября чиновники начали украшать Петербург к новогодним праздникам, о чем рассказал глава комитета по печати Владимир Рябовол, которого цитирует пресс-служба Смольного. Адресов, включенных в соответствующую программу, стало почти на треть больше, чем в предыдущем году. Самым заметным прогрессивным изменением стало появление в списке адресов удаленных от центра города районов и кварталов.

В частности, речь идет о территориях с совсем новыми жилыми комплексами: это Парнас, Шушары, а также новые дворы и жилые массивы внутри Приморского района.

"В этом году мы впервые украсим Володарский мост. Также акцент будет сделан на пешеходной зоне «Семимостья» – любимом месте для прогулок у петербуржцев и гостей Северной столицы", - анонсировал также Рябовол.

Город украсит 61 искусственная ель и более 3500 различных украшений и элементов праздничного освещения. Работы должны полностью завершиться к 20 декабря.