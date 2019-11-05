Карельское правительство не захотело повышать выплаты ветеранам труда

Предложение четырех депутатов карельского парламента во главе с председателем партии "Яблока" Эмилией Слабуновой повысить ветеранам труда ежемесячные выплаты с 700 и 750 рублей до 1 тысячи не получило поддержки у исполнительной власти в регионе, сообщает издание "Вести Карелии".

По мнению представителя главы республики в местном ЗакСобрании Юрия Шабанова, нужно для начала сделать карельский бюджет профицитным и только потом думать о том, кому бы раздать высвободившиеся деньги.

"Увеличение на человека 300 рублей, много это или мало - не берусь судить, но для бюджета это 468 млн. Это достаточно существенный экономический удар по бюджету республики", - заявил он.

В свою очередь, Слабунова считает, что речь идет не о пособиях, а о поощрении уже имеющихся заслуг и вкладе в человеческий капитал, о мотивировании полезных для общества людей.