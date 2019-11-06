18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

9:14

"Левада": Россияне устали и хотят перемен

фото ЗакС политика "Левада": Россияне устали и хотят перемен

Почти 60% граждан России уверены, что стране необходимы решительные перемены: доля таких людей за год выросла на 17%, следует из совместного социологического изыскания "Левада-центра" и Московского центра Карнеги, передают "Ведомости".

За незначительные изменения системы выступает 31% опрошенных, 8% полагают, что ничего менять не следует. 53% заявили, что реформы можно воплотить в жизнь лишь при условии тотальной трансформации политического строя. В способность Владимира Путина предложить нечто стоящее верят лишь 16% россиян.

Опрошенные считают, что наименее всех заинтересованы в переменах олигархи, чиновники и сам президент. Граждане ждут, когда будет выполнено обещание выделять им часть от прибыли, получаемой от продажи природных ресурсов. Как показало исследование, более всего жителям РФ хочется повышения заработных плат и общего уровня жизни. В докладе отмечается, что на фоне постоянной экономической нестабильности падает авторитет власти, а множащаяся роскошь госслужащих и "окружения Путина" вызывает в людях все больше раздражения.

Общество требует радикальных перемен, однако боится социальной платы за них, подчеркнули социологи.

"Нарастает неудовлетворение работой государства. И все [желаемые] изменения не про демократию, а про людей. Нужны новые люди, а какие - непонятно", - поделился наблюдением социолог "Левада-центра" Денис Волков. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


17:21    
Неужели Саша метит в монархи императора Мегаруси?

16:34   Бордунов  
12:40 Саша совсем рехнулся, намешать в кучу сталина, дворянство, земство. Праздник не прошел бесследно для мыслительной деятельности?
11:52 Привет, Насральный.

12:40         Саша  
11:52 Да, гениальный Сталин к концу своей жизни уже готовился отказаться от социализма. Достаточно вспомнить возвращение золотых погон командного состава, или форму милиции, напоминающую городовых при Николае II. Но, не нужно возвращаться к гнусному и мерзкому капитализму. Нужно созвать Земский собор, назначить новое дворянство из преданных Родине людей, восстановить монархию, и продвигаться к ДОМИНИРОВАНИЮ во всём мире!!! Россия, вперёд!!!

12:00    
Нынешняя стареющая власть ничего уже не может ни во внутренней ни во внешней политике. И это уже настолько очевидно, что дошло до самого «глубинного « народа.

11:52       БОРДУНОВ  
9.29 Ты во многом прав, Саша, Сталин нужен, только без перехода к социализму. Такой переход чреват большим кровопролитием и возвратом проклятых 90-х. Гений  и воля Сталина могут навести порядок при любом экономическом укладе.

10:18    
"Левада" и "Карнеги" - русофобствующие структуры, потому их "исследованиям" веры нет никакой, так как они часто носят прозападный заказной характер с целью организации давления на власть, дестабилизации российского общества или просто очередной провокации...

10:09    
9:59  Да, придёт новый Сталин, и это - Александр Григорьевич Лукашенко. Он наведёт порядок в новом Союзном государстве и избавит олигархов от бремени управления экономикой.

10:06    
Запрос на перемены уже давно очевиден, и без соцопросов. Людям надоело правление олигархов в любом его виде. Можно прогнозтровать, что будет или новый общественный договор по сокращению дифференциации в доходах, или серьёзный гражданский конфликт.

10:01   Игорь  
...И в эфир выходит Ходор.
Говорит: "Их есть у нас!
Мы изменим все по ходу,
Я возу вновь нефть и газ...

9:59    
Сталин-БОГ!!! Спаситель, приходи! Глубинный РУССКИЙ народ ждёт тебя!

Страница 1-ая (всего: 2) : 2 » 
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
19:39 СМИ: Задержан подозреваемый в причастности к убийству главы Центра "Э" по Ингушетии

19:09 Уволенная Бегловым из-за снега экс-глава Василеостровского района стала сотрудницей его администрации   1

18:49 Столичный полицейский попытался избежать уголовного преследования, съев улики

18:33 Обыски у Светова проходят по делу о публикации в его старом Instagram   1

18:30 Конституционный суд запретил чиновникам Коми ограничивать места для проведения митингов

18:10 УФАС: Смольный незаконно предоставил участки на набережной реки Смоленки под строительство отеля

17:59 Главред петербургской "Новой газеты" предложила Госдуме узаконить исполнение законов   1

17:35 Омские власти оградили Путина от лицезрения "красот" китайского рынка, установив вокруг него забор

17:13 К Михаилу Светову пришли с обыском после вызова в СК   3

16:54 "Недоразумение": В Deutsche Welle удивились заявлению Лаврова   4

16:25 Нижегородский священник назвал патриарха Кирилла "еретиком" и оказался на скамье подсудимых   1

15:53 Суд оштрафовал главу ПЦ "Мемориал" за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях

15:18 Смольный бесплатно откроет Ленинградский партийный архив для петербуржцев на один день

15:16 Законодательное собрание готово потратить более 5 млн рублей на компьютеры

14:47 Главред "Дождя" Перепелова покинет свой пост с нового года   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru