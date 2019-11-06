Росстат назвал регионы, где живут учителя с самыми большими зарплатами

Наиболее высокое жалованье получают российские учителя, живущие на Чукотке, где средняя заработная плата работника сферы образования составляет 99 тысяч рублей, следует из отчета Росстата по итогам исследования, проведенного с января по сентябрь текущего года.

В топ-5 регионов-лидеров входят также Ямало-Ненецкий автономный округ (97 530 рублей), Москва (97 282 рубля), Сахалин (86 760 рублей) и Ненецкий автономный округ (79 831 рубль).

Самое низкое жалованье у учителей, работающих на Северном Кавказе. Например, в Северной Осетии ежемесячный оклад педагога составляет почти 30 тысяч рублей, в Кабардино-Балкарии - 22 139 рублей, в Карачаево-Черкесии - 22 203 рубля.

Столь показательный разрыв в получаемом окладе можно объяснить разницей в региональной сумме МРОТ, пояснила в беседе с РИА "Новости" завлабораторией РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.