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9:40

Росстат назвал регионы, где живут учителя с самыми большими зарплатами

фото ЗакС политика Росстат назвал регионы, где живут учителя с самыми большими зарплатами

Наиболее высокое жалованье получают российские учителя, живущие на Чукотке, где средняя заработная плата работника сферы образования составляет 99 тысяч рублей, следует из отчета Росстата по итогам исследования, проведенного с января по сентябрь текущего года.

В топ-5 регионов-лидеров входят также Ямало-Ненецкий автономный округ (97 530 рублей), Москва (97 282 рубля), Сахалин (86 760 рублей) и Ненецкий автономный округ (79 831 рубль).

Самое низкое жалованье у учителей, работающих на Северном Кавказе. Например, в Северной Осетии ежемесячный оклад педагога составляет почти 30 тысяч рублей, в Кабардино-Балкарии - 22 139 рублей, в Карачаево-Черкесии - 22 203 рубля.

Столь показательный разрыв в получаемом окладе можно объяснить разницей в региональной сумме МРОТ, пояснила в беседе с РИА "Новости" завлабораторией РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.

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13:35         Саша  
12:24 Да, обязательно надо принудительно отправлять на работы в сельскую местность всех выпускников, особенно из военных училищ и академий, учителями начальной военной подготовки и сотрудниками военкоматов. Надо, чтобы будущие офицеры почувствовали страну, которую они будут в дальнейшем защищать. Будущие офицеры ФСБ, все должны пройти службу в пограничной охране границ нашей Родины на Севере и Дальнем Востоке, где они смогут на практике осознать, что Россия находится в осаде врагов!

12:24      БОРДУНОВ  
Давно пора установить принудительное распределение специалистов  и обязательную отработку не менее 10 лет. Хватит перенаселять москву, и так в ней неработающего дерьма давно с избытком. Достаточно посмотреть на бездельников, тысячами выходящих на разные запрещённые митинги по поводу и в основном без повода, только спровоцированные всякими русофобами, и можно понять, что город надо хорошо чистить.

9:52    
Это очень плохо, что такая огромная разница в зарплатах между регионами в ЕДИНОЙ России! Потому, к примеру, врачи и мед.сёстры бросают свои родные регионы и едут работать за высокую зарплату в Москву, Московск.обл идр. В дотационных регионах же создаётся огромнейший дефицит специалистов...

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