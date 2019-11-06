На маршрут вышел первый городской туристический ретро-трамвай

Начиная с сегодняшнего дня "Горэлектротранс" Петербурга запускает собственный туристический трамвайный маршрут - Т1 "Первый туристический", уведомляет пресс-служба ГУП.

Гости города и петербуржцы смогут проехаться на копии одного из первых трамваев - "Американке". Маршрут начинается у Музея городского электротранспорта и идет по кругу.

В числе объезжаемых им достопримечательностей - Ростральные колонны, Михайловский замок, Летний сад, Петроградская сторона, Литейный проспект и шесть мостов.

Остановок на маршруте будет 16, продолжительность пути - 2 часа 20 минут; отправляться в путь он будет четыре раза в день.