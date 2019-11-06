В Мурманской области открыли мемориальную доску в память о погибшем на "Лошарике" капитане

В поселке Оленья Губа, расположенном в Мурманской области, открыли памятную табличку в память о погибшем в пожаре на глубоководном аппарате Минобороны подводнике, капитане первого ранга и Герое России Денисе Опарине, поделился у себя в Instagram начальник ЗАТО "Александровск" Семен Кауров.

Доску установили на стене школы №280, где когда-то учился моряк.

"Сегодня мы поименно вспомнили всех погибших подводников. Почтили память о них минутой молчания. В такие минуты понимаешь, что мужество случайным не бывает. Мужество - это воспитание, закалка и патриотизм. Наша главная задача - сохранить память о таких воинах", - сказал во время церемонии Кауров.

Напомним, 14 моряков-подводников погибли при аварии на научно-исследовательском глубоководном аппарате Министерства обороны, неофициально названным "Лошарик". Большинство подводников отравились парами горения. Причиной возгорания стала возникшая в аккумуляторном отсеке неисправность.

Погибшие военные служили в войсковой части, которая дислоцируется в Петербурге. Среди них было семь капитанов первого ранга, двое из которых - Герои России. Остальным Владимир Путин присвоил это звание посмертно.