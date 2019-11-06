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11:58

Прокуратура Петербурга просит заблокировать более 100 материалов с оскорблением госсимволов

фото ЗакС политика Прокуратура Петербурга просит заблокировать более 100 материалов с оскорблением госсимволов

Прокуратура Петербурга обратилась в Генпрокуратуру с просьбой заблокировать 118 ссылок на материалы, оскорбляющие государственные символы России, следует из документа, опубликованного на сайте Фонда защиты национальных ценностей.

По словам представителей фонда, они направили 675 жалоб на оскорбляющие госсимволы материалы в соцсетях. 60% из них были признаны оскорбительными, отметили в организации.

«Авторы [материалов] использовали нецензурную лексику и уничижительные выражения, оскорбляли общественную нравственность и с подчеркнутым презрением отзывались о народе России, ее обществе, традициях, ценностях и их образном выражении, воплощенном в государственных символах», - пояснили в фонде.

На 19 пользователей представители фонда пожаловались в МВД. Они просят привлечь нарушителей к административной ответственности.

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16:59    
"оскор[цензура]ли общественную нравственность и с подчеркнутым презрением отзывались о народе России, ее обществе, традициях, ценностях...."
Как будто с депутатов ГД, чиновников и ментов списано.

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