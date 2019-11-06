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12:15

Коммунист внес на рассмотрение Госдумы законопроект о штрафах за отказ в согласовании митингов

фото ЗакС политика Коммунист внес на рассмотрение Госдумы законопроект о штрафах за отказ в согласовании митингов

Депутат Государственной думы от фракции КПРФ Алексей Куринный внес на рассмотрение коллег законопроект, предполагающий введение штрафов за незаконный отказ в согласовании публичных мероприятий.

Соответствующей статьей парламентарий предлагает дополнить КоАП. Под ней будет подразумеваться нелегитимный отказ должностного лица в санкционировании того или иного мероприятия, равно как и необоснованное предложение перенести место и время его проведения.

За провинность депутат полагает резонным штрафовать провинившихся на сумму от 30 до 50 тысяч рублей. За повторное нарушение сумма увеличивает от 150 до 300 тысяч соответственно, либо упразднение чиновника/-ов в должности на срок от одного до трех лет.

Инициатор корректив уверен, что данная статья КоАП позволит уровнять в условиях организаторов и участников митингов с одной стороны и чиновник, которые их согласуют, - с другой.

"Даже признанные в дальнейшем, в судебном порядке, незаконными соответствующие решения указанных чиновников не приводят к привлечению их к ответственности, но, как правило, приводят к срыву соответствующего публичного мероприятия, либо проведению его с нарушением действующего законодательства", - подчеркивается в пояснительной документации к проекту закону.

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