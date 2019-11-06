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12:40

Михаила Светова вызвали на допрос в Следком

фото ЗакС политика Михаила Светова вызвали на допрос в Следком

Либертарианца Михаила Светова вызвали на допрос в Следственный комитет, проинформировал он "МБХ медиа".

"Мне пришла повестка, я только что ее получил. Пока не могу это прокомментировать. Там не написано сути дела, просто написано, чтобы я явился. Я сегодня буду этим заниматься [поиском адвоката]", - поделился Светов.

Накануне на телеканале РЕН ТВ, без указания ссылки на источники, известили, что Светов якобы подозревается в совершении преступления, подпадающее под действие статьи 135 УК (Развратные действия). 

Несколько дней назад Светов сложил с себя полномочия члена федерального комитета Либертарианской партии.

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16:36    
15:37 Пришей себе хер к носу.

15:37       БОРДУНОВ  
Почему с такой статьёй этот рыжий идёт на допрос из дома, а не едет из СИЗО?  Неплохо ему ещё и наркоту пришить.

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