В Кремле не удивлены, что россияне хотят перемен

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в аппарате президента знают о проблемах общества и прислушиваются к его желаниям, поэтому в появлении сведений о том, что жители России хотят неких изменений, нет ничего удивительного.

"Другое дело, кто-то хочет скачкообразных перемен, кто-то хочет последовательных перемен, плавных, гармоничных. Сторонники и таких, и таких пристрастий всегда в обществе имеются", - приводит высказывание Пескова РИА "Новости".

Сегодня, напомним, "Ведомости" опубликовали социологическое исследование "Левада-центра", согласно которому 59% россиян выразили уверенность в том, что стране необходимы решительные перемены. 53% заявили, что реформы можно воплотить в жизнь лишь при условии тотальной трансформации политического строя. В способность Владимира Путина предложить нечто стоящее верят лишь 16% россиян.