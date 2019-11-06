В отношении мэра Киева Виталия Кличко возбудили дело о госизмене

Бывший боксер, мэр Киева Виталий Кличко стал фигурантом уголовного дела о государственной измене, информирует РИА "Новости", ссылаясь на данные следствия.

Кроме того, управленца обвиняют в хищении средств при застройке украинской столицы. Вместе с Кличко по делу проходят два его заместителя. В материалах следствия говорится, что вместе они могли организовать "самовольный захват земельных участков", а также участвовать в "несанкционированной застройке и самовольной реконструкции жилых и нежилых сооружений в Киеве", извещает "Украина.ру".

Не так давно Высший антикоррупционный суд Украины обвинил Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) в отсутствии движения в деле Кличко.

Суд обязал НАБУ возобновить уголовное преследование мэра Киева и его заместителей по пунктам статей украинского Уголовного кодекса "Злоупотребление служебным положением", "Получение неправомерной выгоды", "Хищение госсредств", "Государственная измена".

В начале сентября правительство страны приняло решение уволить Кличко с поста председателя Киевской городской государственной администрации. Сам он считает, что его уголовное преследование беспочвенно. Формально он продолжает оставаться "городским головой".