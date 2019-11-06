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17:13

К Михаилу Светову пришли с обыском после вызова в СК

фото ЗакС политика К Михаилу Светову пришли с обыском после вызова в СК

Либертарианец Михаил Светов в своем Twitter сообщил, что к нему домой пришли несколько полицейских и, предположительно, сотрудники РЕН-ТВ.

По словам Светова, один из предполагаемых журналистов попытался ворваться к нему в квартиру. После этого Светов заметил четырех человек, дежурящих в подъезде, у одного из них он заметил микрофон РЕН-ТВ. Затем прибыли четыре правоохранителя с постановлением об обыске, но либертарианец отказался их впустить до приезда адвокатов.

Ранее Светов рассказал, что его вызвали на допрос в Следственный комитет, но в повестке не было указано, по какому делу. За день до этого телеканал РЕН-ТВ без ссылок на источники сообщил, что Светова якобы подозревают в нарушении ст. 135 УК РФ (развратные действия).

Несколько дней назад Светов сложил с себя полномочия члена федерального комитета Либертарианской партии.

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19:36    
Использование сексуальной темы в политической борьбе стало фирменным знаком органов безопасности в путинской России. А началось это с известной истории с проститутками и генпрокурором Скуратовым в 1999 году. По странному совпадению, в это время Путин был директором ФСБ, и в том же году стал Председателем Правительства РФ и преемником Ельцина. При Президенте Путине эта практика спецслужб стала обычным и привычным явлением.

18:04      БОРДУНОВ  
Почему этот деятель по такой статье не в СИЗО? Излишняя мягкотелость до добра не доведёт. Пора кончать с этими "политиками"-извращенцами.

17:21    
Давно пора Светову быть на нарах, а у него всё ещё обыски проводят! Органы не доработали!

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