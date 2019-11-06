Омские власти оградили Путина от лицезрения "красот" китайского рынка, установив вокруг него забор

Власти Омска подготовились к визиту Владимира Путина капитально: помимо вычищенных практически "добела" улиц, чиновники решили оградить президента от созерцания "ненужных", бытовых вещей - например, наскоро обнесли местный китайский рынок металлическим забором. Наблюдением делится РИА "Омск-информ".

Помимо сокрытия местной оптобазы, рядом с ней установили "теплую" остановку, которых в городе насчитываются единицы. В расположенном неподалеку "Конгресс-холле" состоится Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Накануне рабочие спешно выкладывали плитку вокруг остановки. Впрочем, как отметили в "Омск-информе", изначально власти не собирались устанавливать её на заданном месте, из-за чего можно сделать выбор, что она является "подарком" к приезду Путина.

Впрочем, омские журналисты не исключили, что после завершения форума теплую остановку перевезут в другое место.