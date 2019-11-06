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17:35

Омские власти оградили Путина от лицезрения "красот" китайского рынка, установив вокруг него забор

фото ЗакС политика Омские власти оградили Путина от лицезрения "красот" китайского рынка, установив вокруг него забор

Власти Омска подготовились к визиту Владимира Путина капитально: помимо вычищенных практически "добела" улиц, чиновники решили оградить президента от созерцания "ненужных", бытовых вещей - например, наскоро обнесли местный китайский рынок металлическим забором. Наблюдением делится РИА "Омск-информ".

Помимо сокрытия местной оптобазы, рядом с ней установили "теплую" остановку, которых в городе насчитываются единицы. В расположенном неподалеку "Конгресс-холле" состоится Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Накануне рабочие спешно выкладывали плитку вокруг остановки. Впрочем, как отметили в "Омск-информе", изначально власти не собирались устанавливать её на заданном месте, из-за чего можно сделать выбор, что она является "подарком" к приезду Путина.

Впрочем, омские журналисты не исключили, что после завершения форума теплую остановку перевезут в другое место.

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