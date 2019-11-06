Конституционный суд запретил чиновникам Коми ограничивать места для проведения митингов

Конституционный суд РФ снял установленный региональным законодательством республики Коми запрет на проведение публичных мероприятий в местах, которые для этих целей выбирают чиновники, извещает портал "КомиОнлайн".

"Реагирование публичной власти на подготовку и проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования должно быть нейтральным и нацеленным на обеспечение необходимых условий для правомерного осуществления гражданами и их объединениями права на свободу мирных собраний, в том числе путем выработки четких правил их организации и проведения, не выходящих за рамки допустимых ограничений прав и свобод граждан в демократическом правовом государстве", - констатировали в КС РФ.

Ранее жительницы Коми Вера Терешонкова и Марина Седова пожаловались в Конституционный суд на запрет местной администрации проводить публичные мероприятия на Стефановской площади в Сыктывкаре и на аналогичный запрет относительно мест, расположенных в 50-ти метрах от зданий органов госвласти.