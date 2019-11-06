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6 ноября, 20:11

Единороссы просят думскую комиссию по этике оценить слова Рашкина об отце и сыне Воробьевых

фото ЗакС политика Единороссы просят думскую комиссию по этике оценить слова Рашкина об отце и сыне Воробьевых

Депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» обратились в комиссию по вопросам этики с просьбой дать оценку высказываниям депутата от КПРФ Валерия Рашкина о вице-спикере Совфеда Юрии Воробьеве и губернаторе Подмосковья Андрее Воробьеве, передает ТАСС.

Претензии единороссов вызвало то, что Рашкин на заседании Госдумы обвинил власти Подмосковья в преследовании директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина. На том же заседании Рашкин заявил, что Воробьев препятствует проверке в отношении бывшего сенатора Рауфа Арашукова, которого обвиняют в убийствах.

Депутат Сергей Пахомов заявил, что Рашкин озвучил с трибуны «не подобающие депутату выражения». Юрия Воробьева он назвал «героем России, легендарным человеком», который стоял «у истоков создания одной из самых важных служб чрезвычайного реагирования в стране, спасшей тысячи жизней по всему миру». Речь идет об МЧС.

Говоря о высказываниях Рашкина в адрес Андрея Воробьева, Пахомов подчеркнул, что это «оскорбительно для тех избирателей, которые видят, что за годы губернаторства Воробьева в регионе построены сотни школ, детских садов, спортивных центров». Андрей Воробьев – сын Юрия Воробьева.

До этого спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила направить обращение в комиссию Госдумы по этике из-за высказываний Рашкина.

Рауфа Арашукова задержали во время заседания Совфеда 30 января. Его подозревают, в числе прочего, в заказе двух убийств: лидера гражданского движения Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Отец сенатора Рауль Арашуков был арестован по подозрению в хищении 10 млрд рублей в составе преступной группы.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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6 ноября, 22:36    
22:28 Вся путинская ГосДума - шапито. Поэтому заезжая клоунесса из Шапитовки, там, вполне уместна.

6 ноября, 22:28    
Правильная реакция на клоуна Рашкина. С интересом посмотрю, как в госдуме его взгреют.

6 ноября, 20:27    
Матвиенко бросилась грудями прикрыть "героев" Воробьёвых (вместе с Арашуковыми) от "неэтичного" обстрела фекалиями, брошенными на вентилятор депутатом Рашкининым.

6 ноября, 20:21    
сотни школ, детских садов, спортивных центров, три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая

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