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10:25

Правительство Кипра лишило девятерых россиян "золотых паспортов"

фото ЗакС политика Правительство Кипра лишило девятерых россиян "золотых паспортов"

Руководство Кипра аннулировало гражданство 26 человек, 9 из которых - граждане России, получившие документы по программе "Гражданство за инвестиции", информирует CyprusMail.

Кроме россиян, "золотых паспортов" лишились малайзиец, два кенийца, пять китайцев, один иранец и восемь камбоджийцев. Имена обозначенных граждан не называются, известно лишь, что все они получили кипрские паспорта до 2018 года.

В свою очередь "Коммерсант" напоминает, что в прошлом году среди людей, запросивших гражданство Кипра в рамках обозначенной программы, был и российский предприниматель Олег Дерипаска. Тогда же островное государство предложило гражданство еще одному миллиардеру из РФ - Виктору Вексельбергу, однако он от него отказался.

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11:39      Бордунов  
11.20  Что плохого лично тебе, Саша, сделали эти западники? Они поднимают экономику страны, повышают благосостояние населения, а ты "под конвоем"!

11:20    
Было бы замечательно, если бы западники всех россиян отправили домой в Россию, лишив их ПМЖ, и под конвоем!

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