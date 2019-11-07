Правительство Кипра лишило девятерых россиян "золотых паспортов"

Руководство Кипра аннулировало гражданство 26 человек, 9 из которых - граждане России, получившие документы по программе "Гражданство за инвестиции", информирует CyprusMail.

Кроме россиян, "золотых паспортов" лишились малайзиец, два кенийца, пять китайцев, один иранец и восемь камбоджийцев. Имена обозначенных граждан не называются, известно лишь, что все они получили кипрские паспорта до 2018 года.

В свою очередь "Коммерсант" напоминает, что в прошлом году среди людей, запросивших гражданство Кипра в рамках обозначенной программы, был и российский предприниматель Олег Дерипаска. Тогда же островное государство предложило гражданство еще одному миллиардеру из РФ - Виктору Вексельбергу, однако он от него отказался.