Метель и ливни вынудили власти Вологодской области ввести режим ЧС

Экстремальные погодные условия, наблюдающиеся в Вологодской области, привели к введению в половине муниципалитетов режима чрезвычайной ситуации. О борьбе со стихией на своей странице "ВКонтакте" оперативно докладывает губернатор Олег Кувшинников.

Хуже всего ситуация в столице региона Вологде, где за три предыдущих дня месячная норма осадков превышена в 2,5 раза и все реки вышли из берегов.

На данный момент 141 населенный пункт с суммарным населением 6 тысяч человек остается без электричества.

"Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы в круглосуточном режиме, пока все потребители не будут подключены к электроснабжению. Подъем уровней воды в реках замедлился", - написал Кувшинников.

Накануне, 6 ноября, из-за снегопадов и ливней без света "сидело" около 500 поселений.