ГИК изучает предложения Шишлова и «Наблюдателей Петербурга» по анализу мунвыборов

Санкт-Петербургская избирательная комиссия изучает письменные предложения уполномоченного по правам человека Александра Шишлова и «Наблюдателей Петербурга» по анализу прошедших муниципальных выборов. Об этом ЗАКС.Ру рассказал член ГИК Олег Зацепа.

- Мы их анализируем. Очно пока не встречались, но обязательно встретимся, выслушаем их, - сообщил Зацепа.

Его коллега от «Яблока» Ольга Покровская напомнила, что Горизбирком также просил членов комиссии представить свои материалы. По словам Покровской, она намерена обратить внимание ГИКа на случаи насилия во время кампании.

- Есть вещи, которые я не в состоянии сделать. Например, если произошли случаи насилия, которые меня лично больше всего волнуют в этой ситуации. Когда представители участковых комиссий просто потворствовали деятельности спортивного вида граждан, которые оттесняли других. Нам говорят: «Это дело полиции», - нет, это дело избирательной комиссии сделать так, чтобы обеспечить равенство прав. Но я тут лично ничего не могу сделать, только собрать информацию. Дальше - дело комиссии, будет она заниматься такими вещами или нет, - сказала член ГИК.

Помимо этого Зацепа на заседании сообщил, что иски по расформированию трёх избирательных комиссий муниципальных образований уже направлены в суд. Ещё по одной ИКМО заявление планируют направить сегодня-завтра, уточнил член ГИК.

Напомним, в конце октября Горизбирком представил анализ мунвыборов. Комиссия заявила, что намерена направить иски в суд по расформированию четырёх ИКМО: «Екатерингофский», «Коломяги», «Семеновский» и «Сергиевское».

Центральная избирательная комиссия раскритиковала анализ ГИКа. Председатель ЦИК Элла Памфилова потребовала провести новую работу совместно с омбудсменом и «Наблюдателями Петербурга».

София Саттарова

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