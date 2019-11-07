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11:31

Кадыров считает, что за оскорбления в интернете следует "сажать и убивать"

фото ЗакС политика Кадыров считает, что за оскорбления в интернете следует "сажать и убивать"

Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров, беседуя с представителями среднего и малого бизнеса, отвлекся от темы и стал рассуждать о том, как следует поступать с теми, кто оставляет уничижительные комментарии в интернете.

"Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится", - цитирует Кадырова "Русская служба Би-би-си".

Он подчеркнул, что даже если "весь мир сгорит в синем пламени", даже если законы всех стран будут нарушены, он лично будет преследовать человека, задевшего его или любого другого гражданина честь.

"Клянусь священным Кораном, не оставим! Я приму любое наказание в этом мире. Ну, посадят в тюрьму. Ну, убьют. Ну, умрешь. Мне уже 45 лет, что мне еще делать в этом мире. Надо этих людей [задевающих честь в интернете] выявлять. Надо, чтобы РОВД, спецслужбы, все молодежные организации взаимодействовали с главами районов и городов", - наказал Кадыров.

Напомним, Владимир Путин подписал закон о наказании за оскорбление власти 18 марта. С тех пор за "явное неуважение к обществу, государству и госсимволам" граждане могут получить штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. 

 

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11:37    
Кадыров абсолютно прав! Может его сделаем Президентом России в 2024 году! Я "за"!

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