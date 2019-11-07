На Зольной улице растет несанкционированная свалка

Представители экологической организации "Зеленый фронт", инспектируя Невский район, обнаружили большую свалку на Зольной улице и орудующую на местности тяжелую технику. Отмечается, что работы по складированию велись непосредственно на голой почве, и что в глаза активистам бросились следы сжигания твердых отходов.

"Деятельность на Зольной улице разворачивается по одному сценарию со свалками под Всеволожском и в Янино, где долгое время происходило складирование ТКО и последующее кустарное сжигание", - оценил увиденное руководитель "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

Символика, нанесенная на экскваторы и мусоровозы, подсказала его соратникам, что речь, скорее всего, идет о деятельности организации "ВсеволожсСпецТранс", к которой у них накопилась масса претензий за предыдущие годы.

Активисты сообщили природоохранным ведомствам о необходимости уничтожить завалы мусора и наказать виновных.

Фотографии: "Зеленый фронт"

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