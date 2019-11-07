Минобрнауки готовит новые правила распределения бюджетных мест в вузах

Министерство образования и науки намерено внедрить новые правила приема в вузы к началу учебного года 2021-2022, над которыми сейчас работают специалисты. Распределение бюджетных мест будет осуществляться по новой схеме, сообщает ТАСС.

Изменения, подчеркивают в министерстве, связаны с необходимостью "совершенствования контрольных цифр приема". В разработке новых правил принимают участие, помимо чиновников, самые авторитетные вузы страны.

Конечной целью новшества заявлен отказ от примата экономических интересов вуза в пользу "обеспечения спроса субъектов РФ на рабочую силу". Ранее с подобными соображениями выступал президент Владимир Путин, сетовавший на малое количество бюджетных мест в институтах и университетах.