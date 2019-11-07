Максим Шевченко осудил "шовинистические" взгляды Путина на русский язык

Публицист и политический деятель Максим Шевченко критически откликнулся на недавнее выступление президента Владимира Путина, где последний утверждал, будто некие враждебные заграничные силы желают русскому языку зла и смерти, в связи с чем государство должно беречь и защищать титульное для себя наречие, в том числе административным путем.

"Судя по его высказываниям, Россия превращается в такое шовинистическое пространство. Я понимаю, что он не специалист в филологии, но не может быть язык фактором национальной безопасности, это абсурдная идея. Язык сам по себе свободная стихия. Русский язык свободен, хорошая поэзия не бывает под контролем государства. Полная ерунда", - заявил Шевченко на авторском YouTube-канале.

Шевченко представляется, что спичрайтеры подобными текстами сильно подставляют первое лицо в государстве, и, если язык все же превращен в фактор государственной безопасности, то это - "язык военного устава".

На встрече в рамках Совета по русскому языку Путин уверял его членов, будто язык подвергается козням и атакам со стороны не только маргиналов и "пещерных русофобов", но и неких враждебных националистов.