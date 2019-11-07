На Шлосберга подали в прокуратуру за оскорбление чувств верующих

Лидер псковского "Яблока" и депутат местного ЗакСа Лев Шлосберг стал объектом заявления, поданного в региональную прокуратуру, сообщает "Псковская лента новостей". Автор обращения считает, что в одном из последних постов в Facebook, посвященном критике Дня народного единства, политик оскорбил чувства верующих.

В тексте заметки Шлосберга говорится о том, что, прикрываясь иконой Казанской Божией матери как одним из символов 4 ноября, учредители праздника создают себе дополнительную легитимность и пытаются искусственным путем создать иллюзию единства своего и угнетаемого народа.

Автор заявления в прокуратуру, псковский казак Игорь Иванов, интерпретировал эту мысль совсем иначе: по его мнению, это именно Шлосберг "пользуется" иконой, чтобы создать устойчивую ассоциацию между ней и упомянутыми "насильниками" и "ворами".