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13:13

На Шлосберга подали в прокуратуру за оскорбление чувств верующих

фото ЗакС политика На Шлосберга подали в прокуратуру за оскорбление чувств верующих

Лидер псковского "Яблока" и депутат местного ЗакСа Лев Шлосберг стал объектом заявления, поданного в региональную прокуратуру, сообщает "Псковская лента новостей". Автор обращения считает, что в одном из последних постов в Facebook, посвященном критике Дня народного единства, политик оскорбил чувства верующих.

В тексте заметки Шлосберга говорится о том, что, прикрываясь иконой Казанской Божией матери как одним из символов 4 ноября, учредители праздника создают себе дополнительную легитимность и пытаются искусственным путем создать иллюзию единства своего и угнетаемого народа.

Автор заявления в прокуратуру, псковский казак Игорь Иванов, интерпретировал эту мысль совсем иначе: по его мнению, это именно Шлосберг "пользуется" иконой, чтобы создать устойчивую ассоциацию между ней и упомянутыми "насильниками" и "ворами".

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16:53   Бордунов  
14:05 Насральный, не забудь, что для вас Россия - это Путин, а народ той России - ты и прочие уроды. Так что Лев не промахнулся. Иди, "бордунов", отмывайся.

14:58    
Дело сшито слишком грубо, чтобы не расползтись даже в российском суде.

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