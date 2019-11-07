Роскомнадзор составил на "Мемориал" и его главу еще несколько протоколов

Роскомнадзор решил составить на ПЦ "Мемориал" и его непосредственного руководителя Александра Черкасова еще по два протокола по закону об НКО-иноагентах (ч. 2 ст. 19.3 КоАП), поделился глава центра с "МБХ медиа".

Недовольство надзорного органа вызвало отсутствие маркировки "иностранный агент" в Twitter "Мемориала" и на странице группы "ВКонтакте".

"Два поста во „ВКонтакте“ и в Тwitter уже отмаркированны как надо, но ФСБ по Ингушетии составила документы [о нарушении] раньше. Четыре протокола, очевидно, будут суды и штрафы. Всего уже составлено 20 протоколов на правозащитный центр „Мемориал“, международный „Мемориал“ и их руководителей", - известил Черкасов.

Все протоколы были составлены после обращения в РКН подразделения ФСБ по республике Ингушетия. "Мемориал" и его филиалы за последние месяцы штрафовали по одной и той же статье КоАП уже шесть раз. Сумма штрафов накопилась внушительная - 1,4 млн рублей.

Примечательно, но на сайте организации и на её странице "ВКонтакте" везде указывается, что "4 октября 2016 года Минюст внес международный «Мемориал» в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента»".