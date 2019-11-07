В Петербурге восстановили деревянную дачу Громова XIX века

В Лопухинском саду (Петроградский район) завершилась трехлетняя реставрация одного из старейших деревянных сооружений города - дачи Громова, построенной в первой половине XIX века и представляющей собой объект культурно-исторического наследия, говорится на сайте КГИОП.

Первым делом чиновники отмечают "историческую точность", которой удалось достичь реставраторам в ходе кропотливой работы. С 2016 года из городского бюджета на ремонт исторического памятника ушло 230 млн рублей. В настоящий момент со здания снимают леса. Помимо декоративной работы, был значительно укреплен фундамент и очищены подвалы.

"В процессе расчистки в интерьерах обнаружена уникальная живопись. В подвале под залежами мусора найдены мраморные скульптуры и гипсовый бюст, предположительно, купца Федула Громова, отца бывшего владельца дачи", - говорится в официальном сообщении.

Нынешний вид дачи соответствует ее облику образца 1850 года, когда она была перестроена. С 2009 по 2016 дача Громова де-факто пребывала в заброшенном состоянии.