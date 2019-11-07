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16:11

КГИОП предложили снять с охраны здание-памятник в Кронштадте

фото ЗакС политика КГИОП предложили снять с охраны здание-памятник в Кронштадте

Руководство КГИОП после проведения заказанной им историко-культурной экспертизы получило рекомендацию снять городскую охрану с двухэтажного краснокирпичного здания караула в начале Кронштадтского шоссе, имеющего официальный статус выявленного памятника, сообщает издание "Канонер". В свою очередь, не согласившиеся с результатами экспертизы члены совета по наследию при комитете предложили перевести постройку и ее охрану в область ведения ансамбля "Крепость Кронштадт".

Экспертизу проводило ООО "Союз Экспертов Северо-Запада". Специалисты пришли к выводу, что ценность сооружения сугубо локальная и что оно представляет собой типичное "пример рядовой застройки, типичной для казенных строений Кронштадта".

Построенное при императоре Николае II, продолговатое ярко-красное здание в течение всего царского и советского периодов имело военное назначение. Последние два десятилетия его занимают сотрудники вневедомственной охраны.

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16:21    
Нашлись угодливые сволочи. ООО "Союз Экспертов Северо-Запада" надо лишать лицензии на экспертную деятельность!

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