Литва готовится к обмену шпионами с Россией

Депутаты сейма Литвы приняли поправки в Уголовный кодекс страны, согласно которым разрешается обмен осужденными гражданами, "действовавшими в интересах безопасности государства". Внесенные коррективы позволят обоим государствам выдавать друг другу лиц, уличенных в шпионаже.

ТАСС информирует, что литовские СМИ активно дискутируют о перспективах двустороннего обмена - тем более, что 13 ноября в прибалтийской стране прошло заседание комиссии по помилованию. Данный орган изучит ходатайства заключенных в литовских тюрьмах россиян, осужденных за шпионаж.

В списки на обмен может войти приговоренный к 14-летнему сроку гражданин Норвегии Фруде Берг. Ранее он просил Владимира Путина о помиловании.

Напомним, ранее обмен заключенными состоялся между Россией и Украиной. Страны передали друг другу по 35 арестантов. Среди них такие известные личности, как Александр Кольченко, Станислав Клых, Николай Карпюк, Кирилл Вышинский, Олег Сенцов.