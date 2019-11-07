Гудков: Светова специально преследуют так, чтобы за него не вступались

Обыски у лидера либертарианцев Михаила Светова, вызов его на допрос и формально выбранная для этого причина вызвали тревогу у другого представителя оппозиции, Дмитрия Гудкова, которому начавшийся сценарий и его оформление внушают пессимизм. Как бы ни закончился сюжет со Световым, лидер Партии перемен настаивает на том, чтобы сегодня твердо и без оговорок называть происходящее в чистом виде политическим преследованием.

"Воспоминания о 2012 годе, «урологическая экспертиза» – это все новая маска для старых репрессий. Замарать, унизить, чтобы вступаться было неловко, неприлично, как с наркотиками у Голунова. Правда, даже этого власть не может сделать и тем же ночным допросом показывает, как шьёт все белыми нитками", - отметил он в своем Facebook.

При этом Гудков признается, что с либертарианцем у него бывают достаточно серьезные и принципиальные разногласия.

Поводом для визита силовиков к Светову стал его пост в давно не ведущемся Instagram, датирующийся семилетней давностью. В опубликованном откровенном изображении возлюбленной Светова государство усмотрело признаки развратных действий, что наказывается уголовной статьей. 7 ноября Светова отпустили из СК, назначив ему урологическую экспертизу. Накануне, 6 ноября, петербуржцы поддержали политика пикетами.