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17:55

КГИОП анонсировал "тотальную инвентаризацию" исторических домов

фото ЗакС политика КГИОП анонсировал "тотальную инвентаризацию" исторических домов

В грядущем году в Северной столице приступят к "тотальной инвентаризации" исторических домов, расположенных в центре города, известил заместитель руководителя Комитета по госконтролю, использованию и охране памятников Алексей Михайлов в ходе заседания комиссии по городскому хозяйству, которое прошло сегодня в Заксобрании.

Как пишет 78.ru, Михайлов сообщил, что данная инициатива одобрена главой КГИОП Сергеем Макаровым.

Благодаря инвентаризации чиновники смогут понять, в каком состоянии пребывают дома, какие нуждаются в ремонте, какие следует признать историческими, а какие, наоборот, исключить из списка таковых.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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21:18    
Вот это и есть подлинная цель "тотальной инвентаризации": создать благовидные предлоги для исключения интересных кому-то домов из числа исторических и находящихся хотя бы под фиктивной гос. охраной.
Если бы чиновничков КГИОП действительно интересовало состояние домов, они должны были бы провести работу по "тотальной инвентаризации" уже в первый же год существования КГИОП.
Какая может быть предметная работа в любом деле, если предварительно не проведена полная инвентаризация имеющегося в наличии? Однако КГИОП действует уже не первое десятилетие, а "тотальная инвентаризация" только будет начата когда-то в будущем - если КГИОП не отвлекут какие-то более важные для них задачи.
Мы ценим их чувство глумливого юмора и цинизм.

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