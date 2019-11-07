В Москве ЛГБТ-активистов оштрафовали за пикет в поддержку геев у представительства Чечни

Мещанский райсуд Москвы решил, что ЛГБТ-активисты Аглая Шатова, Полина Симоненко и Олег Калинин нарушили правила поведения митингов (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) на акции в поддержку преследуемых в Чечне геев, прошедшую у стен представительства республики, передает "МБХ медиа".

Ранее аналогичная участь постигла и других участниц мероприятия - Эвелину Козлову и Анастасию Резюк.

Напомним, 11 октября активисты вышли с пикетами к столичному представительству Чечни. В руках они держали плакаты, на которых было написано: "В Чечне убивают и пытают за гомосексуальность. Где уголовные дела?", "Горжусь сообществом, стыжусь государства". Почти сразу полиция стала задерживать людей, в том числе не имеющих отношения к акции.