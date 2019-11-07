Лимонов видит Пескова преемником Путина

Писатель и лидер незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов, размышляя о будущем страны после 2024 года, после конца конституционных полномочий действующего президента, выдвинул оригинальную точку зрения. Согласно ей, самый близкий человек к Владимиру Путину, к которому тот питает наибольшее доверие и, возможно, симпатию, это его пресс-секретарь Дмитрий Песков, ставший, как видится автору, практически самостоятельной политической фигурой уже сегодня. Лимонов советует читателям довериться своей наблюдательности, проверенной десятилетиями. Таким образом, пресс-секретарь - наиболее подходящая фигура, если в России будет проведена, как ее называют политологи, очередная операция "преемник".

"Я вам уже талдычу чёрт знает сколько времени, что Песков стал сейчас чуть ли не вровень с Путиным, тот передал уже Пескову часть своих важных полномочий. Я вам говорю - "Обратите внимание на это небывалое возвышение Пескова". Ну что, убеждайтесь, что я и в этом случае прав", - сформулировал он свою гипотезу в "Живом журнале".

Более того, литератор вполне допускает, что ключевое решение отчасти может быть уже принято и что уже сегодня могут существовать гласные или негласные договоренности о транзите власти из конкретных рук в конкретные, обозначенные Лимоновым руки.