18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

20:23

Лимонов видит Пескова преемником Путина

фото ЗакС политика Лимонов видит Пескова преемником Путина

Писатель и лидер незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов, размышляя о будущем страны после 2024 года, после конца конституционных полномочий действующего президента, выдвинул оригинальную точку зрения. Согласно ей, самый близкий человек к Владимиру Путину, к которому тот питает наибольшее доверие и, возможно, симпатию, это его пресс-секретарь Дмитрий Песков, ставший, как видится автору, практически самостоятельной политической фигурой уже сегодня. Лимонов советует читателям довериться своей наблюдательности, проверенной десятилетиями. Таким образом, пресс-секретарь - наиболее подходящая фигура, если в России будет проведена, как ее называют политологи, очередная операция "преемник".

"Я вам уже талдычу чёрт знает сколько времени, что Песков стал сейчас чуть ли не вровень с Путиным, тот передал уже Пескову часть своих важных полномочий. Я вам говорю - "Обратите внимание на это небывалое возвышение Пескова". Ну что, убеждайтесь, что я и в этом случае прав", - сформулировал он свою гипотезу в "Живом журнале".

Более того, литератор вполне допускает, что ключевое решение отчасти может быть уже принято и что уже сегодня могут существовать гласные или негласные договоренности о транзите власти из конкретных рук в конкретные, обозначенные Лимоновым руки.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


20:59    
а навку - жену пескова - он не видит в качестве президента... старикашка лимон - уже окончательно поехал мозгами, пора ему в пни...

20:57    
На самом деле Удмурт, Банкетный и прочие эрзацы - не более, чем марионетки в кукольном театре Пескова, которого совершенно не случайно Лиза Пескова назвала главным коррупционером России.
А уж она знает, о чем говорит.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
21:42 Ходунова: Задержанных на акции КПРФ отпустили после вмешательства Зюганова   1

20:55 Михаил Светов: Моя любовь к России - для власти самый страшный грех   2

20:23 Лимонов видит Пескова преемником Путина   2

19:59 Бортко: Задержание Ходуновой - вопиющее нарушение демократических основ   3

19:59 Невзоров посоветовал Путину "не смешить" людей своими мыслями о русском языке   3

19:29 Депутата ЗакСа Ходунову задержали во время шествия КПРФ   4

19:28 СМИ: Пакистан вернет России советский долг в 93 млн долларов

18:58 Петербургские либертарианцы подали заявку на митинг в поддержку Светова   1

18:48 В Петербурге открыли фармацевтический завод, начавший строиться ещё при Матвиенко

18:30 Дружинную организацию в Кудрово признали самой эффективной в Ленобласти   1

18:23 В Москве ЛГБТ-активистов оштрафовали за пикет в поддержку геев у представительства Чечни   4

17:55 КГИОП анонсировал "тотальную инвентаризацию" исторических домов   1

17:55 В молодежи патриарха больше всего расстраивает любовь к интернету и нелюбовь к Отечеству   5

17:31 Активисты Шиеса получили письменное требование освободить еще один пост

17:25 В Китае детям запретили проводить за компьютером более 1,5 часов в день

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru