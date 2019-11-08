18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

9:25

СК отказался заводить дело на сенатора Мархаева по заявлению сотрудников РЕН ТВ

фото ЗакС политика СК отказался заводить дело на сенатора Мархаева по заявлению сотрудников РЕН ТВ

Управление Следственного комитета по Бурятии отказалось возбуждать уголовное дело в отношении сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева по заявлению сотрудников РЕН ТВ, передает ТАСС.

Сотрудники телеканала требовали возбудить дело по ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной деятельности журналиста). Они утверждали, что Мархаев напал на съемочную группу в конце августа в Улан-Удэ. По их версии, сенатор после вопроса о причастности к подпольному игорному бизнесу начал выкручивать руки корреспонденту, а его помощники толкали оператора, мешая ему вести съемку. 

Мархаев утверждал, что он и помощники «просто убирали» от лица аппаратуру, а не выхватывали его. По его словам, инцидент произошел после встречи с избирателями на выборах в мэры Улан-Удэ, с которой сотрудников РЕН ТВ выгнали. Сенатор говорил, что телеканал «пишет гадости» о нем и о его семье, а произошедшее он считает провокацией.

Мархаев подал ответное заявление, требуя наказать сотрудников телеканала за воспрепятствование проведению агитации кандидата перед выборами мэра Улан-Удэ. СК отказался возбуждать дело. 

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
13:02 Беглов подтвердил планы повысить цены на проезд в метро до 60 рублей

12:47 Шлосберг: С властью ассоциируется только Путин, поэтому на него столько надежд   2

12:30 Активисты недовольны санитарной рубкой деревьев в Сестрорецке

12:29 СМИ: Сторонник ИГ* назвал датского террориста причастным к авиакатастрофе над Синаем

12:10 МВД Москвы попыталось доказать вину оппозиционеров пустыми листами бумаги   3

11:58 В Новгородской области из-за паводков растет число подтопленных домов   1

11:45 Экологи нашли новые загрязнения в Янино

11:45 Комитет ЗакСа одобрил изменение закона для поддержки «социального бизнеса»

11:33 В Совфеде предложили ввести ответственность для физлиц-иноагентов

11:29 Быков: У России странная национальная идея - превзойти других в худшем   3

11:10 КПРФ планирует обратиться к петербургскому омбудсмену из-за задержаний 7 ноября   5

10:46 Муниципал: Депутаты хотят обязать муниципалов публиковать информацию о детских организациях

10:40 Умер сдружившийся с тигром Амуром козел Тимур

10:21 Комитет ЗакСа одобрил включение Амосова в координационный совет по Арктике

10:19 Милонов: В квартире Пушкина могут устроить бордель с проститутками   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru