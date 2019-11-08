Журналиста "Росбалта" заочно обвинили в клевете на Усманова

Журналисту «Росбалта» Александру Швареву предъявлено заочное обвинение в клевете и вымогательстве более 3 млн рублей, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Владимира Жеребенкова.

По словам Жеребенкова, 11 ноября ходатайство о заочном аресте Шварева рассмотрит Тверской суд Москвы. По версии следствия, журналист распространил порочащие честь и достоинство ложные сведения о бизнесмене Алишере Усманове и вымогал 3,3 млн рублей у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева. Шварев якобы угрожал последнему «распространением ложных сведений, дискредитирующих и позорящих», которые могут причинить существенный вред интересам бизнесмена.

Из обвинения следует, что Шварев совместно с еще одним человеком в 2018 году разместил на нескольких сайтах информацию о том, что Усманов причастен к совершению тяжких преступлений. В полиции решили, что эти сведения заведомо ложные, порочащие честь и достоинство и подрывающие репутацию бизнесмена, причиняют ему моральный вред.

Шварев находится на лечении в Риге, следствие объявило его в международный розыск, сказал адвокат. Свою вину журналист не признает.

«Обвинение абсолютно не конкретизировано, надумано и необоснованно, можно сказать какое-то виртуальное обвинение», - считает Жеребенков.