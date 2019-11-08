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10:19

Милонов: В квартире Пушкина могут устроить бордель с проститутками

фото ЗакС политика Милонов: В квартире Пушкина могут устроить бордель с проститутками

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал власти Петербурга выкупить квартиру на набережной Кутузова, в которой некоторое время жил поэт Александр Пушкин.

Милонова беспокоит то, что квартира находится в частной собственности. По его мнению, с ней может случиться что-нибудь плохое.

«Она ничем не защищена. Завтра ее могут продать, заложить в банке под проценты, не выплатить кредит и она вообще уйдет. Могут устроить бордель с проститутками», – заявил депутат.

По словам Милонова, следует «дать возможность увидеть сохраненные ключевые места в Петербурге». «Конечно, нужно такие квартиры выкупать. Не такие-то большие деньги в городских масштабах», - убежден парламентарий.

В продаваемой квартире в доме на набережной Кутузова, 32, Пушкин жил в 1834 – 1836 годах. Здесь он писал поэму «Медный всадник», роман «Капитанская дочка», принимал Николая Гоголя, Василия Жуковского и Владимира Одоевского. Частный собственник продает жилплощадь за 55 млн рублей.

 


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11:01   Анатомопатолог  
Креативный депутат. Хорошая идея. А потом эту квартиру и подарить ему же. Он там сам устроит элитный бордель.

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