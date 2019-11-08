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11:10

КПРФ планирует обратиться к петербургскому омбудсмену из-за задержаний 7 ноября

фото ЗакС политика КПРФ планирует обратиться к петербургскому омбудсмену из-за задержаний 7 ноября

КПРФ примет заявление по задержаниям коммунистов во время прогулки к крейсеру «Аврора» для возложения цветов в годовщину Октябрьской революции, сообщила ЗАКС.Ру глава фракции в Законодательном собрании Ольга Ходунова.

По словам депутата, всего 7 ноября полиция задержала 12 человек, включая ее саму. Всех отпустили без составления протоколов: 10 человек – из отделения, двоих – из автозака.  

Сейчас партия раздумывает над дальнейшими действиями, сообщила Ходунова. Она добавила, что среди вариантов – обращение к уполномоченному по правам человека в Петербурге Александру Шишлову

 – Есть у нас все-таки система по правам человека, которая должна блюсти интересы горожан, – сказала депутат. – Я думаю, что будет принято соответствующее заявление. Я думаю, что мы обратимся к омбудсмену. Обсуждаем сейчас это.

Напомним, власти Петербурга второй год подряд не согласовали КПРФ акцию в честь годовщины революции. Коммунисты вышли 7 ноября на прогулку до «Авроры», полиция начала задержания людей с флагами до того, как участники дошли до крейсера. Среди первых задержанных оказалась депутат ЗакСа Ольга Ходунова. Подробнее о прошедшей прогулке и задержаниях – в материале ЗАКС.Ру.

 

София Саттарова


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13:05    
Читайте опусы заказного провокатора и ассенизатора  БОРДУНОВА!!!

13:00      Бордунов  
Теперь понятно, для чего депутатам неприкосновенность - провоцировать массовые беспорядки и потом нагло тыкать удостоверение депутата полиции. Так поступают резник, вишневский, ходунова. С первыми двумя давно всё ясно. Ярые русофобы и антироссийские личности из партии, которая ещё в 90-х годах после образования сразу начала антироссийскую деятельность. Но вот что случилось с так наз. коммунистами? После того, как поставили на место вруна  жулика грудинина, дядюшка зю совсем слетел с катушек. Видно, хороший был аванс, который не отработался. Теряя последнее уважение в народе, "коммунисты" идут на альянс с такими силами, за связь с которыми в советское коммунистическое время развешивали на берёзах.

12:44    
для 11.36. Засунь свои советы в...
ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ!!!
В Москве  проводятся помпезные парады- а где-то в России БЕДА!!!
9 МАЯ - под звуки маршей  в Сибири горит тайга на огромных территориях,малые силы спасателей пытаются тушить пожар.  Горят поселки, гибнут люди, животные.
30 ИЮЛЯ, День Военно-морского флота-под звуки маршей  в Сибири наводнение на огромных территориях, малые силы спасателей пытаются помочь людям. Рушатся дома, гибнут люди, животные.
7 НОЯБРЯ- парад на Красной площади. Под звуки маршей в ВОЛОГОДСКОЙ и НОВГОРОДСКИХ областях наводнение. Рушатся дома, гибнут люди, животные.
Когда смотришь по ТВ, какие жалкие дома горя или их  сносит водой,  наворачиваются слезы.
ВЛАСТЬ  тратит  огромные деньги на ЗРЕЛИЩА, а не на помощь попавшим в  БЕДУ людям...

12:41      Бордунрв  
Члены кпрф опустились до уровня мелкой уголовно-политической шпаны. В Москве уродцы перекрывали движение по загруженным магистралям, нагло говоря при  этом, что они просто вышли прогуляться. Московскими тварями руководили опытные господа и не из России. Задача была ясная - дестабилизировать обстановку как можно больше, желательно с применением силы и пострадавшими. Коммуняки тоже опустились до уровня антироссийских акций, и поступать с ними нужно как с врагам страны. Хорошие у нас депутаты! Один обкуренный устраивает провокации на разрешённой демонстрации, заставив полицию принимать адекватные меры, теперь другая "депутатка" устроила провокацию  "с просто прогулкой"  на запрещённой акции, и полиция абсолютно законно применила меры.

11:36    
Жалкие жалобщики...Тогда уж лучше обратитесь в "Спортлото", а то обращаются к ярому антисоветчику и махровому антикоммунисту Шишлову...Совсем крыша у КПРФ поехала...

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