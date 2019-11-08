Быков: У России странная национальная идея - превзойти других в худшем

Поэт и публицист Дмитрий Быков, вернувшийся из небольшого украинского турне, рассказал о впечатлениях и сравнил общественную атмосферу соседнего государства с российской. Что касается Украины, то он почувствовал тепло и радушие, заметив, однако, что сегодня хорошее отношение к москвичам в посещенных им городах - довольно редкое явление и "умение побеждать предубеждение". Кроме того, на гастролях Быков уловил "ощущение будущего", и в этом для него основной контраст с реалиями родной страны.

"Нет этого тягостно-навязчивого чувства постоянно следящих за тобой озлобленных глаз, которые здесь и у либералов, и у государственников. Мне кажется, что сегодняшняя Россия выбрала себе очень странную национальную идею - обязательно любой ценой превзойти других в худшем, а ведь это не так трудно, как кажется", - отметил он в авторской радиопрограмме.

По словам литератора, в России ему все тяжелее выдерживать факт табу, гласно или негласно наложенного на любые попытки публично рассуждать о будущем, и наблюдать взаимный шантаж идеологических оппонентов.

"Пустота, тупик, скука, отчаяние", - заключил Быков.

При этом, справедливости ради, он не стал отрицать, что на Украине увидел высокий уровень "страстей, коррупции" и стремительно растущее недоверие к президенту, избранному всего полгода назад.