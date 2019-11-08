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11:29

Быков: У России странная национальная идея - превзойти других в худшем

фото ЗакС политика Быков: У России странная национальная идея - превзойти других в худшем

Поэт и публицист Дмитрий Быков, вернувшийся из небольшого украинского турне, рассказал о впечатлениях и сравнил общественную атмосферу соседнего государства с российской. Что касается Украины, то он почувствовал тепло и радушие, заметив, однако, что сегодня хорошее отношение к москвичам в посещенных им городах - довольно редкое явление и "умение побеждать предубеждение". Кроме того, на гастролях Быков уловил "ощущение будущего", и в этом для него основной контраст с реалиями родной страны.

"Нет этого тягостно-навязчивого чувства постоянно следящих за тобой озлобленных глаз, которые здесь и у либералов, и у государственников. Мне кажется, что сегодняшняя Россия выбрала себе очень странную национальную идею - обязательно любой ценой превзойти других в худшем, а ведь это не так трудно, как кажется", - отметил он в авторской радиопрограмме.

По словам литератора, в России ему все тяжелее выдерживать факт табу, гласно или негласно наложенного на любые попытки публично рассуждать о будущем, и наблюдать взаимный шантаж идеологических оппонентов.

"Пустота, тупик, скука, отчаяние", - заключил Быков.

При этом, справедливости ради, он не стал отрицать, что на Украине увидел высокий уровень "страстей, коррупции" и стремительно растущее недоверие к президенту, избранному всего полгода назад.

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13:00    
А не нужно даже и пытаться,
Англосаксам нам не превзойти.
Нужно нам собою оставаться
И в добре искать свои пути.

12:39    
для 11.40. Это НАША Россия и мы здесь живем. Свои гнусности засунь ...
ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ!!!
В Москве  проводятся помпезные парады- а где-то в России БЕДА!!!
9 МАЯ - под звуки маршей  в Сибири горит тайга на огромных территориях,малые силы спасателей пытаются тушить пожар.  Горят поселки, гибнут люди, животные.
30 ИЮЛЯ, День Военно-морского флота-под звуки маршей  в Сибири наводнение на огромных территориях, малые силы спасателей пытаются помочь людям. Рушатся дома, гибнут люди, животные.
7 НОЯБРЯ- парад на Красной площади. Под звуки маршей в ВОЛОГОДСКОЙ и НОВГОРОДСКИХ областях наводнение. Рушатся дома, гибнут люди, животные.
Когда смотришь по ТВ, какие жалкие дома горя или их  сносит водой,  наворачиваются слезы.
ВЛАСТЬ д деньги тратит на огромные деньги на ЗРЕЛИЩА, а не на помощь попавшим в  БЕДУ людям...

11:40    
Так и уехал бы на Украину, в какой-нибудь еврейский Бердичев! Сразу бы воздух в России стал чище...

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