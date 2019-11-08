В Совфеде предложили ввести ответственность для физлиц-иноагентов

Сенаторы предложили ввести административную ответственность для граждан, которые распространяют информацию в России на деньги из-за рубежа, нарушая законодательство страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

Поправки к законопроекту о гражданах-иноагентах направлены на рассмотрение Госдумы. Нижняя палата парламента одобрила закон, по которому планируется признавать иноагентами физические лица, прошел первое чтение. По словам Климова, закон могут принять до конца года.

«Физлица, распространяющие в РФ информацию с использованием зарубежных средств, могут быть призваны иноагентами, за нарушения предлагается ввести административную ответственность», – сказал Климов.

Сенатор подчеркнул, что в дальнейшем ответственность за подобные нарушения могут ужесточить вплоть до уголовной, при усилении информационного давления на Россию.